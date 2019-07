Sciopero, mercoledì bloccato in tutta Italia: fermi metro, bus, treni e navi

Oggi è la giornata nera dei trasporti, con lo sciopero che non è stato revocato dai sindacati, come aveva chiesto il ministro Toninelli, anche considerando lo stop di due giorni fa per il sabotaggio della tratta ferroviaria Roma-Firenze.

Lo sciopero di oggi 24 luglio varierà da città a città, qui potete trovare i vari orari, mentre quello aereo del 26 luglio è stato ridotto a quattro ore, e quindi ci dovrebbero essere meno disagi per i viaggiatori. Per i sindacati “le ragioni restano”, con l’obiettivo di instaurare un dialogo con il governo e portare qualche punto al tavolo dei ministri.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, non sono state comunicate delle fasce di garanzia, ma per i lavoratori si dovrebbe comunque riuscire a fruire di parte del servizio, considerato che lo sciopero finisce alle ore 17.