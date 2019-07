Sondaggi elettorali oggi Gpf: cala la Lega, salgono M5S e PD

Nell’ultimo sondaggio elettorale realizzato dall’istituto Gpf Inspiring Research, tra il 15 e 18 luglio, si vede come il partito di Salvini subisce il primo calo dalle elezioni europee, finendo al 33,1%, con un mezzo punto perso rispetto alla rilevazione precedente dello stesso istituto. Salgono di mezzo punto PD e M5S, ma ancora distanti dalla Lega.

Questi dati vanno in direzione opposta rispetto agli altri istituti, che danno la Lega in crescita nonostante il caso Russia, con gli audio usciti su Buzzfeed (qui la traduzione integrale degli audio), e ben oltre il 33,1% che Gpf gli attribuisce.

Sondaggi elettorali Gpf 18 luglio

Lega 33,1% M5S 24,2% PD 22,8% FI 7% FDI 6,1% +Europa 2,5% Pap 1,2% LeU 0,4% Altri 2,8% Indecisi 54% Affluenza 52%

Una buona percentuale per il M5S, che si ferma al 24,2%, molto più in alto di altre rilevazioni che lo danno al 17% circa. Sale anche il PD, in questo caso in linea con gli altri istituti nella zona del 23%. Per il partito di Zingaretti è evidenziato un periodo di crescita, dopo le europee, come riferisce il presidente di Gpf, Luca Roberto Baldassarri.

Si riduce il distacco dal partito di Berlusconi e quello di Giorgia Meloni, finendo sotto il punto percentuale, con Forza Italia al 7% e Fratelli d’Italia al 6,1%. Nei partiti di sinistra sono poche le variazioni.

Il valore degli indecisi è molto alto, al 54%, segno che gli elettori non hanno ancora deciso a chi dare il proprio voto. Bassa invece l’affluenza prevista, al 52%, segno che ci sono elettori indecisi che si potrebbero aggiungere a ridosso delle elezioni, visto che nelle ultime politiche si è superato il 73%.