Yakuza 7 sarà svelato il mese prossimo in Giappone

Come riferito dalla casa di produzione SEGA of Japan, il nuovo capitolo Yakuza 7 sarà svelato il 29 agosto prossimo in Giappone, durante la conferenza stampa che si terrà all’UDX Theater di Akihabara.

Come confermato dall’azienda, 30 giocatori potranno prendere parte alla conferenza, potendo provare in anteprima il nuovo capitolo della fortunata e popolare serie giapponese. Inoltre sembra che SEGA abbia già scelto il co-protagonista femminile del nuovo capitolo, anche se non ha rivelato ulteriori dettagli su questo ed occorrerà attendere la fine di agosto.

Yakuza 7 sarà lanciato entro marzo 2020 su PS4 e PS4 PRO in Giappone, mentre ancora non sono emersi dettagli sui mercati occidentali. Considerando il successo che ha avuto negli ultimi capitoli in Europa e Nord America, è probabile che venga diffuso in breve tempo rispetto l’uscita giapponese.