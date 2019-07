Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv di venerdì 26 luglio

Questa sera in tv molti film sulle reti Rai, una puntata de “La Grande Storia” su Rai 3 ed alcuni programmi di intrattenimento sulle reti Mediaset.

Quando ti parla il cuore (21.25 Rai 1)

Trama: Una casalinga, trascurata dal marito e con l’ostilità dei figli per il suo inglese non perfetto, va a New York per aiutare la sorella ad organizzare il matrimonio del nipote.

(Anno:2012; Durata: 2h 15m; Cast: Sridevi, Mehdi Nebbou, Priya Anand, Adil Hussain)

Quando l’amore si spezza (21.20 Rai 2)

Trama: John e Laura vogliono a tutti i costi un bambino. Dopo aver esaurito tutte le opzioni, assumono Anna, una donna per fare la madre surrogata.

(Anno: 2016; Durata: 1h 45m; Cast: Morris Chestnut, Regina Hall, Romany Malco)

Qualcosa di speciale (21.10 Rai Movie)

Trama: Per superare la morte della moglie, Burke Ryan scrive un libro su come superare la solitudine. Grazie al successo del libro è diventato il guro dell’elaborazione del lutto.

(Anno: 2009; Durata: 1h 50m; Cast: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Judy Greer, Martin Sheen, Sasha Alexander, Dan Fogler)

Training Day (21.30 Rete 4)

Trama: Jake Hoyt fa parte della squadra narcotici e crede che abbia un ruolo fondamentale nella società. Un suo collega gli farà capire tutto il mondo della corruzione.

(Anno: 2001; Durata: 2h 05m; Cast: Scott Glenn, Denzel Washington, Ethan Hawke, Tom Berenger, Snoop Doggy Dogg)

I nuovi eroi (21.00 Iris)

Trama: Scott e Luc sono morti in Vietnam nel 1969, ma grazie ad un programma di criogenisi vengono riportati in vita. Dopo molti anni sono agenti antiterrorismo.

(Anno: 1992; Durata: 1h 42m; Cast: Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker, Ed O’Ross)