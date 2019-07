Palermo, cocaina a domicilio: blitz di 16 arresti

Una consegna di cocaina a domicilio, come accade con le pizze e con il take away, così operavano due bande di Palermo che smistavano droga dal centro alla periferia. Bastava una telefonata per veder arrivare il fattorino con la cocaina poco dopo nella propria abitazione.

I numeri di cellulare degli spacciatori erano attivi 24 ore su 24, inoltre c’era la possibilità di ordinare la cocaina ed andarla poi a ritirare di persona. In totale sono state arrestate 16 persone del quartiere Zisa, arresti eseguiti dalla squadra mobile con a capo Rodolfo Ruperti.

L’operazione è stata denominata “H24 evolution”, con molti sequestri e perquisizioni, che hanno svelato lo spaccio del quartiere gestito da due gruppi criminali. La cocaina era destinata soprattutto a professionisti, dal centro ai quartieri della movida.

Tra gli arresti c’è una persona parente di un noto pregiudicato mafioso, un segnale che la mafia locale ha ancora le mani sul traffico di droga.

Le indagini della Dda hanno mostrato come i metodi seguiti dalle due associazioni era molto pesanti, con i pusher che erano controllati e non potevano “alzare la testa”, se non volevano rischiare ripercussioni. “Mi hanno detto che sono fortunato perché ho due figli”, ha raccontato un pusher ad un agente della polizia.