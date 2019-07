Sondaggi elettorali EMG: il M5S sotto il 17%, il 70% contro il PD su Bibbiano

Gli ultimi sondaggi elettorali di EMG mostrano come il M5S sia sotto il dato delle elezioni europee, come ha riferito il direttore dell’istituto, Fabrizio Masia, intervistato da La Stampa, nel quale ha fatto il punto sulla situazione attuale italiana.

Le parole di Masia sono molto negative per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, anche se il capo politico Luigi Di Maio non intende far cadere il governo, nonostante i continui scontri degli alleati di governo.

Se si vota ora il M5S perderà parecchi voti

Il noto sondaggista ha dato indicazioni sulle ultime rilevazioni sul M5S: “Votando ora il Movimento 5 Stelle perderebbe tanti voti, probabilmente nella mente del capo politico c’è la volontà di tenere in piedi il governo. Non ha caso è nata la logica del mandato zero – ha spiegato Masia – Di Maio non ha alternative al momento. Se vai alle elezioni e prendi meno del 15%, rischi di far riconsolidare la sinistra, con una destra fortissima”, queste le parole del direttore di EMG.

“Attualmente secondo le mie rilevazioni il Movimento 5 Stelle sarebbe sotto il dato delle europee, quando prese il 17%”, ha dichiarato Masia, spiegando che rischierebbe di arrivare al 15% se le cose dovessero andare male.

Su Bibbiano il 69% degli italiani sta con la Lega contro il PD

Le ultime rilevazioni elettorali, il 69% degli italiani sarebbe sulla linea delle Lega contro i dem, mentre solo il 24,9% sta con i democratici, mentre sui sondaggi fatti sugli elettori PD, il 71% pensa che del caso Bibbiano se ne sia parlato ampiamente e non sono sulla linea Salvini e M5S.