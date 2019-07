Sondaggi elettorali Euromedia: i numeri del partito di Conte. PD al 20%

Gli ultimi sondaggi elettorali di Euromedia mostrano quanto varrebbe il partito del premier Conte, dopo gli scontri nella maggioranza e tra lo stesso Presidente del Consiglio e Salvini, con il caso Russia a causare le liti.

Il partito di Conte tra il 2,4 ed il 6,2%

Il sondaggio sul partito del premier mostra come gli elettori che voterebbero un partito di Conte sarebbero al massimo intorno al 6%. Il 21% del campione intervistato ha dichiarato che probabilmente non voterebbe un partito di Conte, mentre il 42,4% afferma che sicuramente non voterebbe questa nuova formazione politica.

Sarebbe un risultato non soddisfacente, la metà di quanto prese l’ex premier Monti dopo la sua esperienza del governo tecnico.

Sondaggi elettorali: La Lega al doppio del Movimento 5 Stelle

Nelle ultime rilevazioni la Lega è data al 36%, mentre il M5S al 18%, il partito di Salvini ha quindi il doppio degli elettori degli alleati di governo.

Il PD è dato in calo al 20%, con il caso Russia che sembra non aver influito negli elettori, che non hanno tolto i loro consensi al partito di Salvini. Forza Italia supera il partito di Giorgia Meloni nettamente, con l’8,1%, rispetto al 6,1% di Fratelli d’Italia.

Nei partiti di sinistra, +Europa si ferma al 3,3% e La Sinistra al 2,3%. Gli altri partiti sono stimati intorno al 6%.

Sondaggi elettorali Euromedia