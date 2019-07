Zingaretti: “Non cerchiamo alleanze col M5S”

Durante la direzione del PD, che si è tenuta oggi, è stato affrontato nuovamente il tema delle alleanze, con il M5S che è stato tirato in ballo nei giorni scorsi dall’ex ministro Dario Franceschini, che auspicava un dialogo con il partito di Di Maio. Per il segretario del PD, Nicola Zingaretti, un’alleanza con il M5S non è un obiettivo del PD.

La relazione è stata approvata senza voti contrari e con 24 astenuti, segno di una ritornata forma di unità. Sull’alleanza con il M5S il segretario precisa: “Lega e M5S non sono formati dallo stesso monolite, hanno aggregato forze sociali diverse, ma non è un’anticipazione di accordi di governo”.

Poi aggiunge: “Il M5S sta implodendo, anche per la nostra offerta politica, il loro elettorato non si somma più a quello della Lega”, nonostante gli ultimi sondaggi mostrino come sulle questioni di attualità gli elettori Lega-M5S siano per oltre il 90% sulle stesse posizioni, per esempio sul tema di Bibbiano.

Zingaretti conferma la mozione di sfiducia per Matteo Salvini, come era stato proposto nei giorni scorsi, dopo aver sentito l’informativa di Conte al Senato, che ha creato polemiche interne alla maggioranza di governo.