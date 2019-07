Cosa c’è stasera in tv? I programmi in tv stasera 27 luglio

I programmi tv per stasera sabato 27 luglio vedono moltissimi film, sia sulle reti Rai che Mediaset, oltre al noto Ciao Darwin 7 su Canale 5 ed alcune serie tv.

Molti i film in programma questa sera, con il più conosciuto e popolare che forse è Ritorno al Futuro, in programmazione su Italia 1.

La doppia immagine dei miei desideri (21.05 Rai 2)

Trama: Kelly, madre single, è preoccupata per la vita adolescenziale della figlia Emily. Assume un tutor, che però diventa ossessionato per la sua somiglianza con la ex.

(Anno:2018; Durata: 1h 40m; Cast: Vanessa Marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger)

Cinderella Man, Una Ragione per lottare (21.30 Rai 3)

Trama: Il film racconta la grande depressione americana. Un giovane pugile in rovina riesce a battere il campione del mondo, diventando una speranza per molti.

(Anno: 2005; Durata: 2h 24m; Cast: Russell Crowe, Renée Zellweger, Connor Price, Paul Giamatti)

Derailed – Punto d’impatto (21.15 Rai 4)

Trama: Kristoff, agente speciale americano, viene assegnato alla protezione di una biologa russa. Durante un viaggio in treno, alcuni terroristi cercano di sequestrare la scienziata, mettendo a dura prova l’agente speciale, che scoprirà dei dettagli su un’arma batteriologica.

Trailer:

(Anno: 2002; Durata: 1h 30m; Cast: Jean-Claude Van Damme, Tomas Arana, Laura Elena Harring, Susan Gibney)

L’uomo che volle farsi re (21.10 Rai Movie)

Trama: Siamo a fine Ottocento, in India, due sottoufficiali inglesi decidono di crearsi un regno. Nato dal racconto di Rudyard Kipling.

Trailer:

(Anno: 1975; Durata: 2h 5m; Cast: Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, Saeed Jaffrey)

Ritorno al Futuro (21.20 Italia 1)

Trama: Un cult tra i film di avventura degli anni Ottanta. Marty incontra il dott. Brown, uno strano tipo che ha inventato una macchina del tempo perfettamente funzionante, che verrà utilizzata dai due, dopo l’uccisone del dottore da parte di alcuni terroristi.

(Anno: 1985; Durata: 1h 57m; Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover)

Un piano perfetto 2012 (21.00 Iris)

Trama: In una famiglia ogni primo matrimonio finisce con un divorzio, come un’antica maledizione. Temendo la stessa fine, Isabelle (Diane Kruger) ha deciso di non sposarsi con il proprio compagno Pierre, ma questa scelta metterà a repentaglio la relazione. Pierre vuole il matrimonio prima dei figli, dunque Isabelle è costretta a sposare un altro per andare oltre il “primo matrimonio”, il quale però avrà rocambolesche ripercussioni in giro per il mondo.

(Anno: 2012; Durata: 1h 45m; Cast: Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chicot, Alice Pol, Yoli Fuller)

Caccia a Ottobre Rosso (21.30 Nove)

Trama: Ottobre Rosso è un sottomarino dell’Urss, che, nel 1984 parte per una missione decifrata dagli americani. Ma il comandante russo vuole consegnarsi agli americani e quando lo scoprono i russi mettono in atto il piano di distruzione del sottomarino.

(Anno: 1990; Durata: 2h 15m; Cast: Sean Connery, Scott Glenn, Alec Baldwin, Joss Ackland, Tim Curry)