Da oggi chiude Linate: per tre mesi voli a Malpensa

Da oggi chiude l’aeroporto di Milano di Linate, per dei lavori di ristrutturazione, che dureranno tre mesi, durante i quali i voli verranno dirottati verso Malpensa. In totale si è stimato che saranno 1.675 voli a settimana che passeranno a Malpensa.

La prima parte dei passeggeri attesi a Malpensa, durante il picco dalle 6 alle 9, è passata senza problemi. Complessivamente sono attesi circa 25 mila passeggeri a Malpensa, con le aziende che gestiscono l’aeroporto che hanno chiesto ai passeggeri di presentarsi in anticipo rispetto allo standard, per evitare l’intasamento dei passeggeri.

Non sono stati segnalati ritardi nella prima giornata nella quali l’aeroporto di Malpensa ha preso in carico anche i voli di Linate. Un paio di attesa ai check-in della sicurezza ed un centinaio di auto in coda per il terminal 1. Il maltempo del pomeriggio sarà un test per l’aeroporto.