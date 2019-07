Il Real Madrid perde 7-3 contro l’Atletico

Il Real Madrid di Zidane è stato umiliato in amichevole, al torneo International Champions Cup, dall’Atletico di Simeone, con una sconfitta per 7-3, dopo essere stati sul 6-0. Diego Costa in grande forma, con quattro reti sulle sette realizzate.

L’attaccante dell’Atletico Madrid è stato espulso successivamente per una rissa con il difensore del Real, Carvajal, al 65esio. Le altre reti dell’Atletico sono arrivate da Joao Felix, di Angel Correa, obiettivo del Milan e di Vitolo.

Per il Real Madrid hanno segnato Nacho, Benzema e Hernandez. Un campanello d’allarme per il nuovo Real di Zidane, con l’infortunio che ha subito Jovic e che lo ha costretto ad uscire durante la partita. Le sensazioni non sarebbero buone, come riferiscono i medici del club.