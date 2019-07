Inviata a Bruxelles dal Mit la lettera del via libera della Tav

Dopo il discorso del premier Conte, che aveva annunciato il via libera alla Tav, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha inviato a Bruxelles la lettera nella quale si rende nota la partecipazione dell’Italia al progetto. Il ministro Toninelli, titolare del ministero, non avrebbe firmato, ma la lettera sarebbe stata firmata da tecnici del Mit.

La lettera è stata inviata per conoscenza anche al governo francese, che aveva già dato il via libera all’opera ed i cui lavori sono più avanzati rispetto alla parte italiana. La firma del Ministro non sarebbe comunque stata necessaria, dunque non ci saranno problemi istituzionali con l’Europa, che finanzierà il 55% dell’opera, avendo aumentato la sua partecipazione.

Le opposizioni attaccano la decisione del governo di inviare a Bruxelles una lettera senza la firma del ministro Toninelli, con Davide Gariglio (PD) che sostiene come sia l’ennesimo atto di un “uomo piccolo e scorretto”, in riferimento al ministro.