Usa, ok della Corte ai fondi del Pentagono per il muro con il Messico

Alla fine la Corte suprema ha dato il via libera a Donald Trump per l’utilizzo di fondi del Pentagono per la costruzione del muro con il Messico.

In totale si parla di circa 2,5 miliardi di dollari, per oltre 160 chilometri di muro al confine con il Messico. Trump ha esultato per il via libera ricevuto dalla Corte Suprema, dopo molti mesi di discussioni con i democratici che hanno cercato di ostacolare l’azione del Presidente Trump.

“Una grande vittoria sul Muro. La Corte Suprema ha ribaltato un’ingiunzione precedente, consentendo di procedere con la costruzione. Una grande vittoria per la sicurezza”, ha dichiarato Trump su Twitter.

Il Congresso aveva bocciato il finanziamento di 5 miliardi, costrigendo Trump a rivolgersi al Pentagono per ottenere i fondi, ma successivamente erano stati bloccati dalla Corte.