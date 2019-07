Maltempo in tutta Italia: tre morti

Giornata di maltempo in tutta Italia, con pioggia e raffiche di vento che hanno colpito la Penisola, causando tre vittime nell’arco della giornata. Tromba d’aria nel Lazio, dove nella notte una giovane ragazza ha perso la vita a causa delle raffiche di vento quando si trovava nella sua auto.

Emergenza anche in Toscana e Liguria, con danni al Duomo di Verona, che ha subito dei gravi danni al tetto per il forte vento. In totale circa 150 interventi dei Vigili del fuoco nella Regione Lazio, con alberi caduti ed allagamenti di strade.

Una donna norvegese folgorata da un fulmine

Una donna norvegese di 45 anni era morta invece ieri sera in Alto Adige, dopo essere stata folgorata da un fulmine durante una gara di corsa di montagna, la Suedtirol Ultra Skyrace, che si svolge sulle lunghe distanze, circa 121 chilometri. La donna è stata colpita da un fulmine poco dopo le 19 vicino il lago di San Pancrazio, vicino Bolzano. Non sufficienti i soccorsi, con la donna che è morta successivamente in ospedale.

Uomo disperso di 72 anni trovato morto

L’uomo di 72 anni disperso ad Arezzo nella giornata di sabato, è stato ritrovato morto questa mattina, con la sua auto che è stata travolta dalla piena di acqua. La vittima del maltempo è stata ritrovata dai Vigili del fuoco in un canale vicino Olmo.