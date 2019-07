Riforma pensioni ultimissime: incontro tra premier e sindacati

Non è ancora chiaro cosa verrà inserito nella prossima manovra di bilancio 2020, con la riforma delle pensioni che è attesa dopo Quota 100 ed Opzione Donna (prorogata per il 2020). Intanto il premier Conte ha incontrato le sigle sindacali, per capire le esigenze dei pensionati ed eventuali idee da attuare.

Per il 2020 sembra difficile che possa essere approvata Quota 41 per tutti, come ha annunciato più volte Matteo Salvini, parlando di “step successivo” a Quota 100, che però è triennale ed è attualmente in vigore. Più probabile che la discussione su Quota 41 sia spostata al prossimo anno, quando rimarrà solo un anno di Quota 100 e con maggiori risorse finanziarie rispetto a quest’anno, considerando che il governo deve trovare 23 miliardi per la sterilizzazione dell’Iva e 12 miliardi per la flat tax, già annunciata dalla Lega e che quindi andrà a coprire risorse economiche.

L’incontro si è tenuto a Palazzo Chigi, con i segretari della Cgil, Cisl e Uil da una parte ed il premier Conte, il ministro dell’Economia, Tria, il vicepremier Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi ed il viceministro all’Economia, Laura Castelli. Un tavolo molto corposo, con le più importanti cariche dello Stato in materia economica.

Conte: “Ancora nessun progetto sulla riforma pensioni”

Al tavolo era completamente assente la Lega, con il premier Conte che ha fatto notare come non ci sia ancora alcun progetto sulla riforma pensionistica al tavolo del governo. “Siamo ancora nella fase di elaborazione, durante la quale accoglieremo le vostre istanze”, ha detto alle sigle sindacali, parlando di una riforma il più possibile condivisa.

Il vicepremier Di Maio ha presentato la proposta del M5S del taglio del cuneo fiscale, su una base di 4 miliardi: “Il taglio va ad influire su chi assume a tempo indeterminato e non va ad incidere sulla spesa pensionistica”, ha spiegato il ministro dell’Economia e dello Sviluppo Economico.

Landini: “Ridurre le tasse a pensionati e lavoratori con detrazioni”

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha spiegato che la proposta del sindacato prevede un taglio di tasse ai pensionati ed ai lavoratori dipendenti, attraverso lo strumento delle detrazioni. “Bene il confronto, ma bisogna vedere quali decisioni prenderà il governo”, ha dichiarato ai cronisti. Ha anticipato che ci saranno altri incontri, il 29 luglio per il Sud ed il 5 agosto sul lavoro.