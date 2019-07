California, è italo-iraniano il killer che ha ucciso tre persone

Dopo alcune ore dalla sparatoria ad un festival in California e dall’uccisione del killer da parte della polizia americana, emergono nuovi dettagli sull’azione dell’uomo, che intanto è stato identificato dalle autorità.

Si tratta di Santino William Legan, italo-iraniano, che alle ore 5.30 locali (le 2.30 in Italia) ha aperto il fuoco sulla folla, uccidendo tre persone, tra cui un bambino di sei anni, Stephen Romero. Colpita anche la madre del bambino, alla pancia ed alla mano, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Cinque persone che erano risultate tra i feriti sarebbero state poi dimesse, mentre altre restano in condizioni critiche. Secondo alcuni testimoni il killer ha aperto il fuoco in meno di un minuto, non dando il tempo alla sicurezza di intervenire. Dopo l’uccisione dell’aggressore sono passate ore per l’identificazione.