Post shock su FB, provvedimento disciplinare per la prof Eliana Frontini

Sarebbe stato notificato un provvedimento disciplinare per la professoressa Eliana Frontini, che nei giorni scorsi aveva commentato in maniera scioccante su Facebook l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega.

L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha notificato alla prof Frontini l’apertura del procedimento disciplinare, contestando alla docente di aver violato i suoi doveri di ufficio, a causa di una condotta “gravemente in contrasto con la funzione educativa”.

La professoressa ha nelle ultime ore dichiarato che non avrebbe scritto lei il post su Facebook, attualmente si trova in ferie all’estero ma è stata convocata per il 2 settembre presso l’Ufficio regionale per i provvedimenti disciplinari.

“Il tenore di quelle frasi hanno scosso l’opinione pubblica – scrive nella nota il direttore dell’Ufficio regionale, Fabrizio Manca – era offensivo nei confronti della vittima e dell’immagine dell’Arma, nonché di quella della Scuola come presidio di educazione”.