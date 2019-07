Tav, Di Maio: “Salvini era contro l’opera, spieghi perché ha cambiato idea”

Dopo il via libera alla Tav, dato dal premier Conte nei giorni scorsi, il M5S non ha lasciato il tema della tratta Torino-Lione, considerato che dall’inizio della loro esperienza politica sono contro l’opera ed hanno preso questa decisione come una sconfitta difficile da digerire.

Per questo hanno proposto il voto in Parlamento, per vedere chi avrebbe votato a favore della Tav, anche se tutti i partiti sono per il “sì” come è stato più volte annunciato. Una mossa finale per non cedere la scena a Salvini, che da mesi era favorevole all’opera, anche durante l’analisi costi benefici del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

Proprio Toninelli, insieme al vicepremier Di Maio, ha lanciato l’accusa al leader della Lega, sostenendo che in passato era contro la Tav: “La Lega era contro la Tav, ora dovrà usare i voti di PD e di Forza Italia per fare un favore a Macron”. Inoltre Toninelli ha aggiunto che è favorevole alla Napoli-Bari, perché “non si fa un favore alla Francia”.