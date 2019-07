Autonomia, Fontana: “La bozza del governo fa rabbrividire”

Non si placa lo scontro nel governo sull’autonomia, con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha dichiarato che se la bozza è quella che ha visto, non ci sono margini di trattativa. Della stessa opinione anche Zaia, che attacca il governo perché le Regioni non hanno ancora alcun pezzo di carta su cui lavorare.

“Se Di Maio è capace di scrivere un testo migliore lo faccia, per ora non ho visto nulla, ho visto solo una bozza: se quello è il testo del governo non ci sono margini di trattativa”, ha dichiarato Fontana, facendo intendere che non è quello che si aspettava la Regione Lombardia. “Si è generato uno scontro tra nord e sud che noi volevamo evitare”, ha spiegato Fontana.

Il governatore è stato intervistato da Radio Popolare, dove ha spiegato che questa potrebbe essere la settimana decisiva per la scrittura del testo: “Se non venisse scritta la riforma sarebbe offensivo verso i milioni di lombardi che hanno votato al referendum”.

Della stessa opinione Luca Zaia, governatore del Veneto: “Il governo è inadempiente, per firmare manca il pezzo di carta del governo”, ha spiegato ai cronisti.