Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv di stasera 30 luglio

1. La mia bella famiglia italiana (21.25 Rai Uno)

Trama: Dopo 20 anni ha lasciato la Puglia a seguito di un incidente dalle cause misteriose. Paolo torna in Italia per le gravi condizioni della madre, accompagnato dalla moglie, con cui è in crisi. Però scopre che la madre non è malata ed è stata un’iniziativa del fratello Toto’, per le gravi condizioni economiche della famiglia.

Anno: 2014; Durata: 1h 30m; Cast: Alessandro Preziosi, Tanja Vedhorn, Peppino Mazzotta, Karin Proia, Nunzia Schiano, Nicola Rignanese