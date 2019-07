Migranti, aperto fascicolo dalla Procura sul comandande Gregoretti

La nave della Guardia Costiera “Gregoretti” è ancora ormeggiata al porto di Siracusa, dopo che aveva trasbordato 135 migranti da una nave di Malta, la quale aveva operato un salvataggio in mare nelle acque internazionali. Nei giorni successivi una donna incinta è stata fatta sbarcare con la sua famiglia, ora ci sarebbero 131 persone a bordo.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda, in particolare sul comandante della nave Gregoretti. Il comandante, secondo fonti interne, sarebbe in Procura per sostenere un interrogatorio.

Nei giorni scorsi Berlino aveva dato la sua disponibilità alla redistribuzione dei migranti, con una nota del ministero dell’Interno. La Commissione europea è stata chiamata in causa per la coordinazione della redistrubuzione dei migranti, con il Viminale che ha fatto sapere che non farà scendere nessuno finché non ci sarà un accordo chiaro con gli Stati europei.