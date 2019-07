Omicidio carabiniere, Cerciello aveva dimenticato la pistola

Si è tenuta oggi la conferenza stampa tenuta dall’Arma dei Carabinieri e dal procuratore Prestipino, per spiegare l’accaduto della notte dell’omicidio di Mario Cerciello Rega. Sono stati ripercorsi i passaggi dell’intervento effettuato dai carabinieri quella notte, con alcui dettagli che sono emersi rispetto alle notizie uscite nei giorni scorsi.

I due carabinieri erano fuori servizio

Sembra che i carabinieri in zona trastevere fossero fuori servizio, per prestare un’azione di vigilanza del quartiere, quando hanno incontrato Sergio Brugiatelli un’ora prima che effettuasse la chiamata al 112, per questo alcuni militari erano già in zona.

Cerciello era stato da poco in caserma, portando dei gelati ai colleghi, quando è intervenuto insieme a Varriale nella zona dello scambio, dove si è recato “solo con le manette” perché aveva dimenticato la pistola. Come riferito dalle autorità dell’Arma, sarebbe stato indifferente avere la pistola con sè, perché l’azione di Elder Lee è stata improvvisa e non prevedibile.

Coltello portato dagli Stati Uniti

L’arma del delitto sembra fosse stata portata dagli Usa da Elder Lee, con la quale ha colpito prima ai fianchi il carabiniere Cerciello, che lo aveva bloccato.