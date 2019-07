Serena Mollicone fu uccisa nella caserma dei carabinieri. Chiesto processo

Dopo diciotto anni dall’omicidio di Serena Mollicone è stato richiesto il processo per i cinque indagati, dalla Procura della Repubblica di Cassino. Questa volta il delitto di Arce potrebbe vedere la fine delle indagini, con l’uccisione della ragazza di 18 anni che ha lasciato un mistero attorno a sè.

Le cinque persone che sono rinviate a giudizio sono l’ex Comandante della Stazione dei carabinieri, la moglie, il figlio ed altri due carabinieri. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi: la ragazza sarebbe stata uccisa in caserma, luogo dove i cittadini dovrebbero essere protetti.

Le prime indagini potrebbero essere state un enorme depistaggio, messo in atto dagli indagati per non far arrivare alla luce la verità. L’ex Comandante Franco Mottola è accusato di omicidio aggravato ed occultamento di cadavere, insieme alla moglie ed al figlio. Mentre l’appuntato Francesco Suprano sarebbe accusato di favoreggiamento in omicidio volontario e il lungotenente Vincenzo Quatrale di concorso in omicidio volontario ed istigazione al suicidio di un collega brigadiere.

Serena Mollicone è scomparsa il primo giugno 2001, con il suo corpo, legato, che venne trovato in un sacchetto due giorni dopo in un bosco ad Anitrella. Nel 2003 venne arrestato un carrozziere, con l’accusa di omicidio volontario, dichiarato innocente dopo un anno e mezzo di carcere.