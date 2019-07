Spread torna a 200, ma i tassi dei Btp sono in calo

Giornata nera per le borse europee, con molti fattori ad agitare il mercato europeo, con la sola Milano che perso il 2%. Lo spread italiano è tornato a 200, mentre sono in calo i tassi dei Btp in vendita all’asta.

A generare caos in Borsa ci sono gli incontri tra Usa e Cina per la guerra commerciale in atto, con i dazi che dovrebbero colpire Airbus e che arriverebbero anche a penalizzare l’Italia, per una cifra intorno ai 4,5 miliardi di euro. Inoltre le tensioni tecnologiche, con l’introduzione della criptomoneta di Facebook ed anche l’azione della Federal reserve americana, che domani dovrebbe tagliare i tassi al costo del denaro dopo dieci anni.

Secondo le stime degli esperi, la Fed dovrebbe tagliare un quarto di punto, il primo dopo dieci anni e che potrebbe influenzare anche l’Economia europea. Una mossa che deluderebbe il presidente Trump, che si aspettava di più e che già ha citato la Cina e Draghi come esempi di svalutazione della moneta.

Spread a 200, ma Btp venduti a tassi bassi (minimo da ottobre 2016)

Male Francoforte e Parigi, entrambi intorno al -2%, mentre in Italia perde Fca e Leonardo, tra i titoli più venduti. L’impennata dello spread a 200 punti base non ha però cambiato i programmi del governo, che è riuscito a vendere tutti i sei miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni, che sono stati messi all’asta con i tassi in netto calo.

Il rendimento del Btp a 10 anni è sceso a 1,56%, rispetto al 2,09% che aveva raggiunto a giugno, tornando ai minimi di ottobre 2016. Questo vuol dire un grosso risparmio per lo Stato sugli interessi, con anche il rendimento a cinque anni che cala a 0,8% dal 1,34% di giugno.