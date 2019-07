Afghanistan, attentato su un bus civile: almeno 34morti

Un attentato piazzato su un pullman che trasportava civili ha causato almeno 34 morti in Afghanistan, in una strada nella provincia occidentale di Farah, con 17 persone che risultano tra i feriti.

Secondo la tv afghana Tolo Tv, ci sarebbero anche donne e bambini tra le vittime. L’esplosione è avvenuta nella strada tra Herat e Kandahar. L’attentato è stato effettuato dai talebani, come riportano le fonti locali.

Proprio ieri era stato pubblicato il rapporto Onu sulle morti civili in Afghanistan, che documentava come in due anni di conflitto il numero di vittime è rimasto alto: 1.366 morti solo nel 2019, con 2,5mila feriti.

La bomba era stata posizionata sulla strada ed è stata fatta azionare al passaggio del pullman. Il numero di vittime è ancora provvisorio, visto che le autorità devono ancora liberare la strada dai rottami.

1,366 civilians killed in the #Afghanistan conflict in the first half of 2019. Pro-Govt Forces responsible for 717 deaths, Anti-Govt Elements (Taliban, ISKP & others) responsible for 531 deaths. #ZeroCivilianCasualtiesNow

Read update: https://t.co/OWoVckeDbT pic.twitter.com/NxBveazg5T

— UNAMA News (@UNAMAnews) July 30, 2019