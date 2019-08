Armando Siri indagato per autoriciclaggio

Nuova tegola per la Lega, dal punto di vista giudiziario, dopo l’indagine a carico di Armando Siri per autoriciclaggio. La vicenda è legata all’acquisto di una palazzina, con due mutui concessi per il pagamento della stessa. Un’inchiesta de L’Espresso alcune settimane fa aveva anticipato la vicenda.

La Procura di Milano ha iscritto Armando Siri nel registro degli indagati, in merito a due mutui concessi dalla Banca Agricola di San Marino, per l’acquisto, con il primo mutuo, di una palazzina nel milanese. Siri è indagato per corruzione per la vicenda legata alla presunta tangente sull’eolico a Paolo Arata, che ha portato alla sua revoca da sottosegretario nei mesi scorsi.

Per quanto riguarda il secondo mutuo, la Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni negli uffici della TF Holding srl e in altre abitazioni connesse a persone inserite nell’indagine, anche nella zona di Verona. Secondo la Procura di Milano ci sarebbero altre persone coinvolte nell’indagine.

Non ci sono state comunicazioni ufficiali né da parte di Siri, né da parte della Lega sulla vicenda.