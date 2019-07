Carabiniere ucciso, il padre di Elder Lee arrivato a Roma

Il padre di Elder Lee, accusato di omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è arrivato a Fiumicino, da Oakland. L’uomo, vestito in camicia scura e jeans, è stato affiancato da alcuni uomini della polizia aeroportuale, considerando i numerosi media che erano arrivati in aeroporto.

“Vorrei sapere qual è la prassi burocratica per vedere mio figlio in carcere”, queste le uniche parole che sono state pronunciate dal padre di Elder Lee ai cronisti.

Nuove perquisizioni in albergo

Intanto i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell’albergo dove alloggiavano i due americani la sera del delitto. Nelle ore successive al fermo era stato ritrovato il coltello nascosto nella camera.

Il carabiniere che ha bendato Elder Lee nelle fasi successive al fermo è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di costrizione, mentre invece l’autore della foto non sarebbe stato individuato. Gli investigatori starebbero controllando i tabulati telefonici dei militari, per capire chi fosse nella stanza in quelle ore.