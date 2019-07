Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv del 31 luglio

I programmi in tv per questa sera 31 luglio vedono pochi film in programmazione, una nuova puntata di SuperQuark su Rai Uno, una nuova serie, Maria Teresa, in prima visione su Rai Tre e poco altro.

PrecedenteProssimo 1. Addio fottuti musi verdi (21.18 Rai 4) Trama: Un uomo di 30 anni non trova lavoro e su consiglio di un amico inserisce il cv in un programma spaziale. Quella notte viene rapito dagli alieni per essere assunto. Ma ci saranno degli inconvenienti Anno: 2017; Durata: 1h 35m; Cast: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti Trailer: 2. Gli invisibili (21.10 Rai Movie) Trama: In una New York caotica, George è un uomo che diventa un barbone. Cercherà di risorgere grazie alla figlia. Anno: 2014; Durata: 2h; Cast: Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Kyra Sedgwick Trailer: 3. Sms – Sotto Mentite Spoglie (21.30 Rete 4) Trama: Tommaso sbaglia ad inviare un sms ed invece di inviarlo alla moglie, lo invia alla moglie del suo migliore amico. Da quel punto in poi lei comincia a pensare che Tommaso sia attratta da lei e iniziano una serie di equivoci. Anno: 2007; Durata: 1h 30; Cast: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere 4. Che fine ha fatto Baby Jane (21.00 Iris) Trama: Baby Jane è una bambina prodigio che si esibisce in pubblico. Il successo la fa diventare viziata nei confronti della sorella. Le parti si invertono da adulte, quando sarà la sorella ad avere successo e Baby Jane verrà dimenticata. Anno: 1962; Durata: 2h 15m; Cast: Bette Davis, Joan Crawford, Victor Buono, Anna Lee Trailer: 5. Missione Tata (21.15 La7) Trama: Marine riceve la missione di difendere i figli di un assassinato. Il marine dovrà vedersela con i ragazzini vivaci. Anno: 2005; Durata: 1h 35m; Cast: Vin Diesel, Lauren Graham, Faith Ford, Max Thieriot, Brittany Snow 6. Entrapment (21.35 Tv8) Trama: Il protagonista è considerato uno dei migliori ladri in circolazione, così quando viene rubato un Rembrandt viene sospettato per primo. L’investigatrice delle assicurazioni si mette sulle sue tracce, ma il ladro non cadrà nella trappola. Anno: 1999; Durata: 2h; Cast: Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames, Will Patton