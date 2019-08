Dazn si prepara alla seconda stagione: nuovi contenuti e Serie A

La piattaforma di streaming Dazn si prepara alla sua seconda stagione in Italia, con confermate le tre partite per la Serie A, ma con molte novità sui contenuti offerti agli utenti. Confermata anche Diletta Leotta, che sarà affiancata da tre nuovi opinionisti: Stankovic, Balzaretti e Gobbi.

Manca poco meno di un mese all’inizio della Serie A, con Dazn che quest’anno non vuole farsi trovare impreparata come la scorsa stagione, con molte polemiche degli utenti per la qualità dello streaming. Era però il suo primo anno e con l’inedita novità delle partite di Serie A in streaming.

Confermati anche i telecronisti, da Pierluigi Pardo agli altri dello scorso anno. Oltre la Serie A la piattaforma di streaming offrirà:

Eventi calcistici

La Serie B, La Liga, Ligue 1, Eredivisie, FA Cup, EFL League Cup, Mls e la Copa Libertadores.

Motori

WRC (World Rally Championship), NASCAR, IndyCar, DTM (Deutsche Tourenwagen Masters)

Altri sport

Ci saranno i canali Eurosport, con inoltre la Champions di volley, il rugby europeo, Ufc, Nfl e la boxe. Grazie ai canali Eurosport sarà possibile vedere: