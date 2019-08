Giochi mensili Xbox Gold: Gears 4 e Forza Horizon 6 ad agosto 2019

Un mese di grandi giochi quello che sta arrivando per gli abbonati del servizio di Xbox One Gold, simile a quello offerto dalla Sony, con questo mese che ha visto regalare WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4.

Infatti ci sarà Gears 4, Forza Motorsport 6, Castelvania e Torch Light. Con l’uscita a breve del nuovo Gears 5, Microsoft ha voluto regalare il capitolo precedente, in modo da far giocare anche chi non aveva acquistato il gioco appena uscito. Un’offerta questo mese che vede prevalere Microsoft sulla Sony, che ha puntato su titoli più marginali per il PlayStation Plus.

Per i videogiocatori più esperti un “all-in” pieno di titoli AAA da poter giocare gratuitamente. Microsoft stima il “regalo” in 94 dollari, il costo di tutti i giochi messi insieme.