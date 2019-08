Gozi nel governo francese. Di Maio e Meloni: “Togliere la cittadinanza”

Ha fatto scalpore la nomina di Sandro Gozi, esponente PD, in Francia come responsabile degli Affari europei per il governo francese. Polemiche contro il PD e lo stesso Gozi, al quale Di Maio e Meloni vorrebbero chiedere la revoca della cittadinanza.

“Se tu lavori per il governo italiano, ma ad un certo punto lo tradisci e vai ad arruolarti nelle fila del governo di Macron, allora bisogna valutare se togliere la cittadinanza perché siamo di fronte ad un sottosegretario che diventa esponente di un altro governo con cui abbiamo cose in comune, ma anche interessi in conflitto”, ha spiegato Luigi Di Maio a margine di una conferenza sui navigator.

“Non capiamo da dove possa arrivare tutto questo interesse della Francia, ma le norme sulla cittadinanza precisano che un motivo per revocarla possa essere il conseguimento di cariche pubbliche per un governo di uno Stato estero”, questo il contenuto di una lettera di Giorgia Meloni ed alcuni deputati di Fratelli d’Italia a Giuseppe Conte.