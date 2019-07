Grecia, nuova forte scossa di terremoto a Creta

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata nell’isola di Creta, in Grecia, alle ore 6.40 della mattina. Segnalato panico tra i turisti che si sono riversati in strada. Non è il primo terremoto che colpisce la Grecia nelle ultime settimane, l’ultimo pochi giorni fa.

Secondo l’istituto di geofisica e vulcanologia l’epicentro sarebbe a 71 km di profondità, quindi la grande distanza ha attutito un po’ la scossa, ma nonostante questo turisti e residenti lo hanno percepito distintamente.

Le autorità non hanno comunicato danni a persone o cose per il momento. In Grecia sarebbe in corso da settimane uno sciame sismico con scosse da 3 a 5 di magnitudo, nonostante non siano stati registrati danni.