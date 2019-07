Istat, disoccupazione ai minimi dal 2012: tasso al 9,7%

Una buona notizia sul fronte disoccupazione, con un ulteriore calo nel rilevamento dell’Istat, che fa arrivare il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2012, al 9,7%. Rispetto a maggio c’è un calo dello 0,1%, con lo stesso istituto di Statistica che fa notare come si tratti del dato migliore da gennaio 2012, quando si era in piena crisi.

Ai minimi da aprile 2011 anche la disoccupazione giovanile, con una discesa di 1,5 punti percentuale, arrivando a quota 28,1%. Sul dato occupazionale, invece, l’Istat registra una stabilità dall’ultimo rilevamento, con +15mila contratti per le donne e -21mila per gli uomini. In generale è in aumento dello 0,1% anche il tasso di occupazione, a quota 59,2%, il dato più alto dal 1977.

In aumento il lavoro per la fascia tra i 15-24 anni, con +10mila, e i 35-49 anni (+5mila), mentre calano gli ultracinquantenni (-18mila). Calo anche per i 25-24 anni, con -4mila.