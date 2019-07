Juve, serve il sì di Dybala per lo scambio con Lukaku

Ieri il suo agente era a Londra per parlare con i dirigenti del Manchester United, con la Juventus che sembra aver trovare un’intesa con il club per portare Romelu Lukaku in bianconero. Il giocatore juventino è tornato in anticipo dalle vacanze e domani incontrerà Sarri e Paratici per fare il punto.

Evidentemente una cessione del giocatore non era prevista e solo l’andare degli eventi della trattativa con il Manchester United hanno convinto la società bianconera a considerare l’inserimento di Dybala.

C’è l’accordo con Lukaku, sulla base di un contratto da 9 milioni netti a stagione, per poi andare all’assalto della Champions. Questo affare, con un conguaglio in proprio favore di circa 15 milioni, permetterebbe di ottenere una ricca plusvalenza di 83 milioni di euro.

Ancora non c’è l’intesa sullo stipendio di Dybala, che correbbe 10-12 milioni a stagione, mentre lo United ne offre 8,5. Dall’incontro di domani con i dirigenti della Juventus, ci si aspetta l’ok del giocatore che potrebbe far andare a buon fine la trattativa.

In uscita ci sono anche Matuidi e Mandzukic, che però al momento non hanno offerte da valutare.