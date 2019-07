Le cinque serie tv da non perdere ad agosto

3. The Terror: Infamy – 16 Agosto – Amazon Prime Video

Era molto atteso dai fan, dopo il successo della prima stagione, che ha visto la critica entusiasta, non solo per Jared Harris, attore di Chernobyl e Mad Men, ma per la cura tecnica del prodotto. In questo nuovo capitolo si entrerà nella Seconda Guerra Mondiale, in California, dove una comunità giapponese è in difficoltà e misteriori eventi si succederanno. Un atto di denuncia di un fatto poco noto, accaduto durante la guerra. Ispirato a fatti realmente successi, come era stato con la prima stagione con la spedizione navale inglese in Antartico.