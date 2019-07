Oggi Cdm, si cerca intesa su Giustizia ed Autonomia

Oggi ci sarà un Consiglio dei Ministri teso, con questioni scottanti come quelle della Giustizia e dell’Autonomia, con quest’ultima che negli ultimi giorni ha visto numerosi stop, con dichiarazioni eloquenti del governatore Fontana sulla bozza di testo.

Il premier Conte cercherà di risolvere gli scontri nel governo, soprattutto sulle Autonomie, con la Giustizia che è un testo portato avanti dal M5S ma che ha subito meno opposizioni da parte della Lega, nonostante Salvini potrebbe non essere al tavolo al momento della sua discussione.

Il Cdm è convocato alle ore 15, con il testo all’ordine del giorno che è quello del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Alla Lega il testo non piace, nonostante alcune correzioni, ma non è detto che Salvini vada allo scontro in Cdm, è più probabile che lasci la parola al Parlamento.

Sarà il primo Consiglio dei Ministri dopo il caso Russia, dove si rivedranno insieme Conte, Di Maio e Salvini, con una tensione “palpabile”, come dichiarano alcune fonti interne. Nel testo di Bonafede mancano due parti che la Lega aveva richiesto: intercettazioni e la separazione delle carriere dei magistrati. Possibile un’apertura di Bonafede a modifiche del testo.

Si riduce la durata massima dei processi

Come ha anche spiegato ieri sera ad “In Onda“, su La7, il ministro Bonafede, la durata massima dei processi si ridurrà a sei anni, grazie alla riduzione delle udienze necessarie, che passeranno da tre a due, facendo risparmiare, secondo il ministro, due anni solo per il primo grado.

Sorteggio per il Csm

Nel testo è stato messo a punto un meccanismo di sorteggio per i membri del Csm, in due fasi che porteranno all’elezione. Su questo la Lega non sembra voler fare opposizione, con Salvini che da Milano Marittima, dove è in vacanza con il figlio (con ieri le polemiche per il giro in moto d’acqua), ha fatto sapere: “Siamo in ritardo con il contratto di governo”.