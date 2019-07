Pensioni, nel 2021 l’età pensionabile resta a 67 anni

I parametri per andare in pensione con la Legge Fornero, ha riferito l’Istat, rimarranno invariati per il biennio 2021-2022, con il limite fermo a 67 anni, come quello attuale. Il rapporto dell’Istat mostra come ci sia un lento e progressivo rallentamento degli adeguamenti, che è causato da una riduzione della speranza di vita.

Dal punto di vista dei cittadini, questa potrebbe essere una buona notizia sulle pensioni, perché congelerebbe i paletti anagrafici e contributivi attualmente in vigore, specialmente il pensionamento per vecchiaia.

Adeguamento nullo fino al 2022

Come mostra l’Istat, l’adeguamento è nullo per il biennio 2021 e 2022, mentre ci sarà una crescita di tre mesi per ciascuno dei quattro bienni successivi fino al 2030, che porterà poi l’età pensionabile a 68 anni. Secondo queste stime dell’Istat, si arriverebbe ad un’età pensionabile di 70 anni nel 2055, a fronte di un miglioramento delle speranze di vita.

Sconto confermato per chi svolge lavori gravosi

Sarebbe confermato lo sconto di cinque anni sull’età pensionabile, previsto per legge, per chi svolge lavori gravosi ed ha almeno 30 anni di contributi.

Pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi

Per gli uomini è possibile accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, mentre per le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi. Questo si manterrà fino al 2026, per i precoci basteranno 41 anni di contributi.