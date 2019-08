PS Plus, usciti i giochi mensili di agosto 2019

Con notevole ritardo questo mese, per questi motivi, la Sony ha annunciato quali saranno i giochi gratuiti mensili per gli abbonati del PlayStation Plus. Lo scorso mese c’era stata molta confusione, con l’annuncio di PES 2019 che poi venne cancellato e sostituito da Detroit: Become Human.

Questo mese invece non sembrano esserci ripensamenti per ora, con l’annuncio di WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4. Il primo è un gioco di corse piuttosto elaborato, mentre il secondo è uno sparatutto ambientato in Italia.

I giochi mensili per PS Plus saranno disponibili dal 6 agosto, il primo martedì del mese. Sarà possibile “acquistarli” gratuitamente dal PlayStation Store e poi finiranno nella Raccolta personale tra gli oggetti acquistati, dove sarà possibile scaricarli sulla propria PS4.