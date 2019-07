Reggio Calabria, blitz contro clan Libri: 17 arresti

La Polizia di Reggio Calabria ha effettuato un blitz nella notte contro la cosca Libri, con 17 misure cautelari, di cui 12 in carcere e cinque ai domiciliari, come richiesto dalla Dda e firmate poi dal Gip.

L’operazione ha impegnato molti uomini della Squadra Mobile e sono in corso anche altre perquisizioni e sequestri di abitazioni collegate alle persone arrestate e anche di società ed imprese terze.

Come riferito dagli inquirenti, alcuni politici ed imprenditori erano al servizio della cosca: “Noti imprenditori e politici locali erano asserviti alla volontà della cosca”, queste le parole riportate, che non lasciano spazio a dubbi. Non è il primo blitz che viene effettuato contro alcuni clan mafiosi del Sud Italia, nelle ultime settimane si erano effettuati arresti di inflitrazioni mafiose anche in Regione del Centro-Nord.