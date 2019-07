Sassuolo, azienda fallisce: il sindaco propone di ricollocare gli operai in Russia

L’azienda Martinelli Ettore Srl, fallita in meno di tre mesi, a Sassuolo, una delle più longeve nel settore della ceramica, ha mandato a casa 54 dipendenti. Come ha comunicato la Fiom, la procedura di fallimento è stata depositata ieri al Tribunale di Modena. Ma a far discutere è la proposta del sindaco della città, in quota Lega, Francesco Menani, che propone di ricollocare gli operai in Russia.

“Il sindaco è stato solo capace di chiedere all’azienda la ricollocazione in un’impresa del gruppo in Russia”, fanno sapere dalla Fiom e dalla Cgil.

Il segretario generale di Modena, Cesare Pizzolla, ha dichiarato che non si era mai trovato di fronte ad una situazione simile: “Ci vuole coraggio a dire a lavoratori che prendono 1200-1500 euro al mese, di andare a vivere in Russia”.

Il sindaco ha subito replicato: “Del gruppo industriale Martinelli Ettore, rimane solo una società, la Zoe Martinelli nella zona di Mosca, dicono che va bene e che ha pochi dipendenti. Ho chiesto come soluzione estrema di ricollocare qualche dipendente se ne avesse fatto richiesta”, ha spiegato Francesco Menani.

La Regione ha messo a disposizione un periodo di cassa integrazione con un percorso di formazione, da definire con il curatore fallimentare.