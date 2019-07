Usa, secondo dibattito: moderati contro radicali, dem divisi

Nella prima serata del secondo dibattito dei democratici si sono affrontati Sanders e Warren da una parte, rappresentanti dell’ala più radicale del partito e Delaney, Ryan e Bullock dall’altra, più moderati. Molte le divisioni, dalla sanità all’immigrazione.

Dieci democratici si sono riuniti al Fox Theater di Detroit, nello Stato del Michigan, dove Hillary Clinton aveva perso per soli 11mila voti. Detroit è la città operaia per eccellenza, quella che fu il motore industriale degli Stati Uniti.

I moderati si scontrano con Sanders e Warren soprattutto per alcune idee, definite “irrealistiche”, come la sanità gratuita per tutti e la cancellazione del debito universitario, con i conduttori che cercano di alimentare lo scontro.

Sull’immigrazione la scena è della Warren: “Dobbiamo rinforzare i confini senza lasciare indietro i nostri valori”, ha spiegato, mentre Buttigieg, sindaco gay dell’Indiana aggiunge: “La crisi al confine è frutto dell’incompetenza del governo”.

Sanders si batte per la lotta ai combustibili fossili, citando i 1000 miliardi appena approvati da Trump negli ultimi anni come incentivo alle aziende, spiegando che si potrebbe fare la stessa cosa per i cambiamenti climatici.

Nel complesso durante la serata è emersa Elizabeth Warren, mentre hanno faticato Sanders, il diretto rivale di Biden ed il giovane Beto O’Rourke, considerato l’astro nascente dei dem, dopo aver messo in difficoltà i repubblicani in Texas alle ultime elezioni di mid-term.

Questa sera ci sarà il resto dei candidati con particolare attenzione allo scontro tra Biden e la Harris, che nel primo dibattito aveva fatto scalpore ed aveva lanciato la senatrice nei sondaggi.