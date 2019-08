Attacco di Salvini a Repubblica: “Vada a riprendere i bambini visto che le piace”

Duro attacco di Salvini al videomaker di Repubblica, che aveva ripreso il figlio sulla moto d’acqua della Polizia, che ha invitato il reporter a riprendere gli altri bambini in spiaggia. La conferenza stampa si è tenuta a Milano Marittima, dove il Ministro dell’Interno stava trascorrendo qualche giorno.

“I figli devono essere tenuti fuori dalla polemica politica, attaccate me, lasciate in pace mio figlio”, ha detto Matteo Salvini al reporter di Repubblica, Valerio Lo Muzio. “Mi sta dando del pedofilo?”, ha risposto il giornalista, che poi ha chiesto informazioni anche sulle due persone che hanno cercato di oscurare il video, non riuscendoci.

Nessuna risposta di Salvini, che poi alla fine della conferenza stampa ha invitato il giornalista in pedalò: “Visto che sei maggiorenne ti posso invitare”, ha detto il ministro dell’Interno al giornalista di Repubblica. La polemica però non appare chiusa, con Repubblica che rilancia in prima pagina l’accaduto degli ultimi giorni.