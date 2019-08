Brexit, sterlina ai minimi: ora la vacanza in Regno Unito conviene

Nuovo calo della sterlina, che nell’ultimo mese ha perso parecchio, dopo le dimissioni di Theresa May come premier, succeduta da Boris Johnson, che ha aperto la porta al No Deal, che secondo alcune stime sarebbe catastrofico per l’economia.

Negli aeroporti di Londra ora con una sterlina si comprano solo 85 centesimi di euro, così saranno gli inglesi in vacanza in Italia a pagare il conto di una Brexit che ancora deve vedere la luce, ma che i suoi effetti sono già percepibili.

Il cambio degli aeroporti è sempre distante dal vero cambio, ma negli ultimi mesi c’è stato comunque un trend sia nel cambio reale, sia in quello “commerciale”. Ora per avere 100 euro negli aeroporti servono 117 sterline. Per gli inglesi diretti in vacanza in Italia, Spagna e Grecia sarà un conto salato da pagare. È lo stesso ceto medio che nel 2016 ha votato in massa per il “Leave” e che ora è confuso su quale partito scegliere, dopo i fallimenti di accordo del partito conservatore, che pure aveva indetto il referendum.

Il cambio ufficiale interbancario è comunque in calo, ieri 1.09 euro per una sterlina, oggi 1.07 euro. Il valore della sterlina ha perso il 15% dal 2016, nell’epoca pre-referendum. I brexiteers dopo il voto del referendum sostenevano che sarebbe stato il rilancio dell’economia, che però, finora non si è visto.

Il settore automobilistico, una delle colonne portanti del paese, ha ammonito il premier del rischio No Deal, definendolo un “rischio mortale”, per un settore che ha già perso con le importazioni più costose e con conseguente ricaduta sui salari.