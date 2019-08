Dibattito Dem, Biden sotto attacco, ma la Harris non brilla

Si è tenuta la seconda serata del dibattito democratico, quella più attesa, con il “duello” atteso tra Biden ed Harris, dopo il primo dibattito, quando la senatrice lo aveva accusato di essere razzista. Unico punto comune il contrapporsi a Donald Trump, anche se solo la senatrice Harris era per l’impeachment, rispetto agli altri candidati.

Tutti contro Biden

La seconda serata ha visto attacchi verso Biden, l’ex vice di Obama, un po’ da tutti i candidati, con il democratico che ha risposto con qualche “zampata” da politico navigato, uscendone indenne, anche rispetto al primo dibattito. La Harris non colpisce come la prima serata e riceve attacchi anche da altri candidati, una serata non top per lei, che è avanzata molto nei sondaggi dopo il primo dibattito.

“Go easy on me, kid” ha detto Biden salutando la Harris all’inizio del dibattito, segno che le scorie della prima serata erano ancora ben visibili, dopo che la senatrice lo aveva rimproverato di aver votato contro il servizio di bus per integrare i neri nelle scuole, oltre ad aver collaborato con i senatori segregazionisti.

Ma il primo scontro tra i due è stato sulla riforma sanitaria. La senatrice è promotrice del “Medicare for All”, criticato da Biden perché costoso ed andrebbe a pesare sulla classe media. La Harris non ha saputo spiegare fino in fondo il progetto, soprattutto sulle coperture economiche.

Attacco anche del sindaco nero Cory Booker, che ha accusato Biden di aver votato la riforma penale del 1984 che causò carcerazioni di massa, ma l’ex vicepresidente ha fatto notare i precedenti di Booker come sindaco di Newark.

Il governatore di Washington, Jay Inslee, ha contestato il piano sul clima, definendolo troppo prudente. Attacchi anche da Casto, che è favorevole alla depenalizzazione dell’attraversamento illegale della frontiera. Su questo Biden ha risposto chiaramente: “Ho il fegato di dire che attraversare illegalmente la frontiera è reato”.