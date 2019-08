Forte scossa di terremoto in Cile: magnitudo 6,8

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Cile, con una magnitudo di intensità di 6,8. L’epicentro è stato rilevato nella costa centrale del paese.

L’istituto di rilevazione geofisica statunitense ha localizzato la zona a 95 chilometri dalla città di San Antonio nella regione Valparaiso, alle ore 14.28 locali

Per il momento non ci sono segnalazioni di danni o vittime come hanno riportato le autorità nazionali. La scossa è stata avvertita in tutto il Sud America, non ci sarebbero al momento dei rischi tsunami. Anche in Argentina sarebbe stata avvertita in maniera chiara, ma non ci sarebbero danni.