Governo, scontro sulla giustizia. Salvini: “È acqua fresca”

Come previsto c’è stato lo scontro di governo durante il Consiglio dei Ministri basato sulla riforma della Giustizia, un testo del ministro Bonafede, molto voluto dal M5S ma che non convince la Lega. Per Salvini si tratta di “acqua fresca”, mentre per i grillini è una “riforma epocale”.

Dopo tre ore di Cdm, con una doppia sospensione per “approfondire” i lavori, è andato in scena un duro scontro tra il ministro Bonafede e la ministra Bongiorno. Alla fine è arrivato il via libera salvo intese del Consiglio dei Ministri al testo della riforma di Alfonso Bonafede.

Ora sarà compito del premier Conte limare gli ultimi scontri tra M5S e Lega, con le differenze maggiori sulle riforme penali. Per la Lega il provvedimento “è tutto da riscrivere”, con i 5s che si dicono aperti al confronto con alcune frecciate agli alleati di governo: “Non vorremmo che dietro questa opposizione ci fosse la volontà di bloccare l’abolizione della prescrizione inserita dal M5S nello spazzacorrotti”.

Salvini avrebbe chiesto delle modifiche pesanti a Di Maio e Bonafede, per raggiungere un accordo, tra cui “la certezza della pena, tempi più brevi per dare garanzie agli innocenti”. Ma dal M5S fanno sapere che l’obiettivo della riforma Bonafede è proprio ridurre i tempi dei processi, come aveva annunciato lo stesso ministro della Giustizia.

Tensioni sulla Tav

Sulla Tav si è rinnovato lo scontro di governo, con il M5S che ha accusato la Lega di “stare dalla stessa parte di PD e Forza Italia”, oltre che Confindustria, “affaristi del cemento” ed il governo francese.