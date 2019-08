Hyundai lancia la nuova Kona Hybrid

La Hyundai ha lanciato la Nuova Kona Hybrid, che si va ad aggiungere alla serie Kona, molto apprezzata dai clienti e leader di vendite.

Per un lancio che cogliesse l’attenzione degli appassionati di motori, la Hyundai ha iniziato una collaborazione con l’artista Birgit Palma, che ha realizzato una serie di foto del nuovo SUV ibrido, utilizzando la tecnica della “doppia esposizione”.

L’evento “#NextAwaits Kona Hybrid Project” si è tenuto ad Amburgo, dove sono giunti appassionati da tutto il mondo, coinvolgendo molti influencer europei.

Come tutte le auto ibride, la Nuova Kona Hybrid combina un motore elettrico con uno a benzina. Siccome questa accoppiata non è immediatamente visibile vedendo una foto dell’auto, Hyundai ha voluto rendere in foto questo legame.

Con la “doppia esposizione” si prendono due diverse immagini per dare prospettive diverse a chi le guarda, per raccontare storie che non potrebbero essere raccontate in un’unica foto. Questa tecnica artistica è stata considerata ideale per “spiegare” la Nuova Kona ibrida.

Da quando è stata lanciata sul mercato, nel 2017, la Nuova Kona ha venduto 120mila esemplari. Con la versione ibrida Hyundai vuole rispondere alla domanda europea di modelli ecosostenibili.

Fino a 141 CV

Con un motore termico 1.6 GDI, affiancato da un’unità elettrica, la Nuova Kona Hybrid potrà arrivare fino a 141 CV. L’unità termica può arrivare fino a 105 CV, mentre l’unità a magneti permanenti viene alimentata da una batteria al litio da 1,56 kWh e può fornire fino a 43,5 CV. L’autonomia della batteria permette di percorrere circa 3-4 km in full eletric.

Prezzo in offerta di lancio a 23.550 euro

Nella fase di lancio la nuova Kona ibrida era prenotabile dall’Italia per un prezzo di 23.550 euro. La Hyundai è già sul mercato con la vettura a benzina, diesel e 100% elettrica.