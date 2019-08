Le Fed taglia i tassi di un quarto di punto, prima volta dal 2008

La Federal Reserve americana ha tagliato di un quarto di punto i tassi di interesse, effettuando il primo taglio del costo del denaro dal 2008, quando iniziò la crisi economica.

Come si legge nella nota ufficiale, la Fed ha come obiettivo l’inflazione al 2% ed il rilancio del mercato del lavoro, nonostante “restino incertezze” sulla prospettiva economica. Questa decisione di tagliare i tassi di 0.25 non è stata però unanime. Difatti due membri della Fed, Esther L. George e Eric S. Rosengren, hanno votato per mantenere l’intervallo precedente.

La Banca centrale americana ha spiegato che l’outlook resta favorevole e che il taglio dei tassi di interesse è un’assicurazione contro i rischi al ribasso, come ha annunciato lo stesso presidente Jerome Powell. Nei giorni scorsi lo stesso Powell si era scontrato con Trump, il quale voleva un taglio più corposo dei tassi, in linea con quanto fatto dall’Europa, per mano di Draghi, e dalla Cina.