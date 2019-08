Pace fiscale, oltre 2 milioni di domande per la rottamazione

Scadeva ieri il termine per presentare le domande di rottamazione delle cartelle, per i ritardatari che non l’avevano presentata ad aprile era stata prorogata la scadenza al 31 luglio. Erano compresi i provvedimenti di “saldo e stralcio” e “rottamazione-ter”, che hanno portato molti soldi allo stato di persone che non avevano pagato alcune tasse in passato.

Alle domande presentate ad aprile, circa 1,7 milioni, se ne aggiungeranno per superare quota 2 milioni, segno che il “condono” è piaciuto agli italiani, che ne hanno approfittato, creando comunque un gettito extra per lo stato.

Questa nuova scadenza al 31 luglio era stata fissata dal decreto Crescita ed in questo caso non ci saranno ulteriori proroghe. Invece ci sono ancora cinque giorni per chi doveva pagare la prima rata entro il 31 luglio della rottamazione-ter.

I dati sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, che conferma che ci sarà tempo fino al 5 agosto per il pagamento della prima rata, per chi ha presentato la domanda ad aprile.

In caso si vada oltre i cinque giorni di ritardo, con mancato pagamento della rata, l’Agenzia delle Entrate dovrà riprendere, come previsto, le azioni di recupero.