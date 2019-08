Patente, arriva una novità per l’esame di teoria

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare per venire incontro a chi sta sostenendo l’esame per la patente e si ritrova nei ritardi della Motorizzazione.

Secondo la circolare gli esami di teoria per la patente avranno validità oltre i sei mesi del foglio rosa, permettendo a chi ne ha necessità di sostenere l’esame pratico anche dopo questa data.

Duplice beneficio per le autoscuole

Questa norma era molto attesa dalle autoscuole, perché porta due benefici, sia ai cittadini che stanno prendendo la patente, sia agli uffici della Motorizzazione, congestionati da molte pratiche.

Con questa circolare si cerca di andare incontro a chi non è riuscito a prenotare l’esame pratico entro la scadenza del foglio rosa, a causa dei ritardi della Motorizzazione Civile. Per queste persone esiste la possibilità, per una sola volta, di far valere il superamento della prova teorica e sostenere l’esame pratico anche dopo la scadenza del foglio rosa.

Non sarà necessario ripetere, dunque, l’esame teorico e la visita medica per ottenere un nuovo foglio rosa per sostenere l’esame pratico.